NYFW: a estreia de Raf Simons na Calvin Klein

Raf Simons debuta na Calvin Klein com sucesso. Foto: AP Photo/Diane Bondareff

A estreia do estilista Raf Simons na Calvin Klein aconteceu na sexta-feira, 10, durante o segundo dia da Semana de Moda de Nova York. O desfile do designer belga para o outono/inverno 2017 da grife homenageou os Estados Unidos com tons de vermelho, branco e azul dominando a passarela.

Os ternos e blusas neutras, clássicos da marca, foram repaginados pelos bolsos de cores vivas, tecidos transparentes e casacos de plástico.

Anna Wintour, editora-chefe da Vogue America, as atrizes Millie Bobby Brown, Sarah Jessica Parker, Naomie Harris, Gwyneth Paltrow, Julianne Moore, Brooke Shields e Greta Gerwig foram apenas algumas das estrelas que estavam na plateia ouvindo a canção de David Bowie "This Is Not America".

As peças da grife ganharam toques modernos. Foto: AP Photo/Diane Bondareff e REUTERS/Andrew Kelly,

O show foi um dos mais esperados da Semana de Moda de Nova York por causa de Raf Simons, que renunciou da Christian Dior em 2015.

O designer, cuja primeira coleção para a Calvin Klein é a de inverno 2017, acenou aos participantes no final do apresentação e foi muito aplaudido.