Nutricionista, educador físico e esteticista dão dicas para iniciar 2015

Nada de pegar muito pesado na academia durante o primeiro mês Foto: Divulgação

Depois das comemorações de fim de ano, é hora de voltar a rotina e começar a trabalhar para atingir as metas de ano novo. Para cumprir as promessas como "voltar à academia", "fazer mais exercícios físicos", "ter uma alimentação saudável", "emagrecer", selecionamos dicas de especialistas da área de saúde e de estética.

Segundo o educador físico da rede de academias Reebok, Vinicius Ferreira, quem quer começar a praticar exercícios físicos ou retomar a rotina na academia após alguns dias férias deve agir com equilíbrio. "É importante não tentar tirar o atraso no começo. O primeiro mês é o período para adaptação fisiológica e reestruturação do corpo. Não adianta imaginar que em um mês a pessoa vai emagrecer cinco quilos e tudo vai acontecer".

A preocupação com os exageros na alimentação típicos das festas de fim de ano não é só uma questão estética. Comidas muito salgadas, ricas em sódio e gordurosas também são prejudiciais à saúde. A nutricionista funcional e esportiva Daniela de Almeida afirma que para recuperar o corpo dos males dos alimentos industrializados e bebidas alcoólicas é fundamental beber bastante líquido, principalmente, fora das refeições. "Indico água, mate, água de coco ou suco de abacaxi com gengibre, que é superdigestivo e ajuda na melhorar o enjoo", diz Almeida.

Os tratamentos estéticos aliados a alimentação saudável e prática de exercícios físicos podem ajudar na tarefa de desinchar, perder medidas, reduzir a celulite e melhorar o aspecto da pele em geral. Paula Souza, esteticista e cosmetóloga da rede de tratamentos estéticos e serviços de manicure Nailsxpress, lembra que nesse período também é importante recuperar a pele da exposição ao sol.

Dicas do educador físico,Vinicius Ferreira:

- Começar ou retomar com exercícios físicos de baixa intensidade, exercícios aeróbicos leves que mantém uma frequência cardíaca próxima de uma "situação confortável de cansaço para moderado";

- Reduzir a carga na musculação. "Não adianta você querer voltar com a mesma carga ou intensidade que você estava acostumado antes do período de festas";

- Dar atenção especial ao aquecimento;

- Fazer aulas de alongamento para trabalhar a flexibilidade; o alongamento precisa ser feito de uma a duas vezes por semana;

- Combinar exercícios aeróbicos com sessões de musculação.

Dicas da nutricionista, Daniela de Almeida:

- Beber bastante líquido (como água, mate, água de coco ou suco de abacaxi com gengibre);

- Tomar chás, como o de boldo branco, cavalinha, carqueja e alcachofra, pois eles têm propriedades diuréticas, antioxidantes e protetoras do fígado;

- Evite comer carne vermelha, frituras e alimentos com muito sal;

- Prefira alimentos mais leves, como sopas de legumes com quinoa, usando sempre couve, repolho roxo ou brócolis;

- Coma frutas como a acerola, manga e o mamão, que, por serem ricas em vitamina C e A, fortalecem o sistema imunológico, evitando gripes e resfriados;

- Beba suco verde combinados com gengibre, chá verde, carqueja, hibiscus, brócolis. A bebida reduz a retenção de líquidos e aceleraram o metabolismo.

Dicas da esteticista, Paula Souza:

- A cavitação é um dos procedimentos indicados para começar a tratar a gordura localizada. Esse tratamento reduz o tamanho da célula de gordura com uma onda ultra-sônica o que diminui medidas. O resultado varia de acordo com cada paciente, mas em alguns casos é possível perder de 1 a 2 centímetros na primeira sessão;

- Esse passo pode ser combinado com o "detox corporal" que reúne esfoliação corporal, aplicação de argila com ativos desintoxicantes e revitalizantes como algas marinhas, centella asiática e cafeína; depois repouso durante 30 minutos com uma manta térmica. O "detox corporal" ajuda eliminar as toxinas, reduz a retenção de líquidos. Logo após o tratamento, já é possível perceber a pele mais sedosa e menos inchaço.