Novo boné ajuda a estimular crescimento dos cabelos

Novidade do mercado de beleza pode ser usada para estética ou tratamento de quedas de cabelo mais grave Foto: Pixabay

O boné muitas vezes é apontado como um inimigo para os cabelos, mas o lançamento de um aparelho de fototerapia capilar promete mudar essa história. Com fios de LED, o acessório foi desenvolvido para ser usado em casa. Segundo o fabricante, a luz vermelha nutre a raiz do cabelo e estimula o crescimento dos fios.

"Mais energia e nutrientes promovem um aumento da quantidade e do volume dos fios", explica Victor Oliveira, engenheiro e diretor de marketing da Cosmedical, uma das empresas que está produzindo o boné.

De acordo com a dermatologista e coordenadora científica da Sociedade Brasileira de Dermatologia, Denise Steiner, estudos confirmam que o LED melhora o metabolismo celular e pode ajudar em questões estéticas e no tratamento da queda de cabelo causada por situações como regime radical, stress e tratamento de câncer.

Equipamento usa luz de LED para estimular as células do couro cabeludo Foto: DIvulgação

Os resultados começam a ser notados após três meses. De maneira geral, recomenda-se o uso do aparelho, que depende de energia elétrica, por 12 minutos ao dia. No entanto, é essencial uma consulta com o dermatologista para avaliar o melhor protocolo.

É impossível falar de boné, mesmo que seja como esse equipamento de fototerapia, e não lembrar dos comentários que sempre ouvimos sobre o acessório causar queda de cabelo. "Não é verdade que esse modelo de chapéu seja o único culpado por problemas como a calvície. Abafamento, aquecimento, alta umidade e pressão podem piorar um quadro de inflamação no couro cabeludo. Então, o uso constante e a longo prazo do boné pode atrapalhar", explica Denise.