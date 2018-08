Novo assistente digital da Amazon enxerga e avalia seus looks

O assistente de estilo da Amazon, Echo Look, disponível apenas em pré-venda para convidados por 200 dólares Foto: Divulgação Amazon.com

Alexa, a assistente pessoal e virtual da Amazon, agora têm um novo dispositivo focado em estilo para chamar de seu, o Echo Look. Dotado de câmera, ele permite fotografar e filmar seu look, sincronizar com seu aparelho de celular para você o veja em 360 graus, compartilhar as imagens e ainda organizar seu próprio lookbook.

A maior inovação, entretanto, é a estreia do Style Check, uma inteligência artificial que usa algoritmos e dicas de profissionais de moda para avaliar seu estilo e dar uma segunda opinião àquela eterna dúvida cruel: esta roupa ou essa? Basta montar dois visuais, fotografar (por comando de voz) e comparar os resultados.

Por comando de voz, a câmera do Echo Look pode fotografar e filmar seus looks Foto: Divulgação Amazon

Sendo projetada por uma empresa varejista, o Echo Look vai além e ainda pode te apresentar novas marcas e sugerir peças que tenham a ver com seu guarda-roupa para você comprar diretamente com a Amazon.

Em fase de testes, disponível para compra apenas por convidados, deve custar US$ 200, e inclui todos os outros serviços oferecidos por Alexa, como acionamento de aparelhos e luzes por comando de voz, assim como configurar despertadores, checar a previsão do tempo, tocar música e fazer um pedido no Starbucks.