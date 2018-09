Novas paletas da Pat McGrath irão custar menos da metade do preço

As paletas da linha MTHRSHP foram reduzidas, trazendo um preço mais acessível sem perder a qualidade Foto: Pat McGrath Labs/ Divulgação

As fãs de maquiagem podem ficar decepcionadas ao topar com o valor de uma das paletas de sombras de Pat McGrath. A maquiadora é uma das mais influentes do mundo, e a sua linha de makes se é uma das mais conceituadas no mercado, porém, o preço salgado de 125 dólares por cada paleta pode assustar quem procura pelo produto, principalmente para usos não profissionais. No entanto, para os seus próximos lançamentos, Pat conseguiu diminuir o custo de cada item.

Os quatro novos produtos da Pat McGrath Labs custarão entre 28 e 55 dólares. São três opções de paletas de maquiagem que possuem seis cores de sombra cada, compondo a linha batizada de MTHRSHP. A fórmula continua a mesma, porém a embalagem e quantidade de pigmento são menores em comparação com os últimos lançamentos. Outra novidade é um delineador líquido, com um pincel ultrafino e preciso. As novidades serão lançadas exclusivamente no site PatMcGrath.com, no dia 7 de março.