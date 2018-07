Nova queridinha da moda, Sasha prestigia abertura de loja brasileira em Los Angeles

Sasha Szafir compareceu a inauguração da loja da estilista Martha Medeiros em Los Angeles ao lado de sua mãe. Foto: Reprodução/Instagram

Definitivamente, Sasha Szafir saiu da sombra. Estudando moda em Nova York, a filha de Xuxa desfilou na última São Paulo Fashion Week e, no domingo, foi uma das convidadas da badalada inauguração da loja da estilista Martha Medeiros em Los Angeles.

A jovem apareceu ao lado da mãe e chamou a atenção pelo look casual, com saia jeans – as outras convidadas estavam usando vestidos de renda glamourosos criados pela dona da festa.

Que alegria receber esta família hoje !!! #braziliansinla #marthamedeiros Uma foto publicada por Martha Medeiros (@marthamedeirosreal) em Nov 13, 2016 às 3:14 PST

Entre elas, Claudia Leitte, que fez um pocket show dentro da loja, Tatá Werneck, a atriz americana de origem brasileira Camilla Belle e as apresentadoras da RedeTV Luciana Gimenez e Daniela Albuquerque. A primeira loja internacional da estilista, conhecida pelo trabalho com rendas produzidas artesanalmente no nordeste do Brasil, fica na tradicional Melrose Place, próxima à lojas de grifes como Marc Jacobs e Alexander McQueen.