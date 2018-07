Nova marca de maquiagem foca em rapidez e facilidade

Celso Kamura uniu-se ao grupo Toyota Tsusho para criar produtos para sua nova coleção de maquiagem Foto: Marina Domingues/Estadão

O mercado de beleza é um setor em ascensão no Brasil - e o mundo todo está do olho nesse movimento. A empresa japonesa Toyota Tsusho, uma trading company e investidora de novos negócios do Grupo Toyota, foi uma das visionárias a apostar no mercado brasileiro ao se aliar a Celso Kamura, um dos profissionais da beleza mais respeitados no país. “Foram 3 anos de estudos e pesquisa para chegarmos ao resultado”, comenta Kentaro Inoue, diretor executivo da Toyota. A parceria, aliás, já colhe frutos. O primeiro empreendimento em conjunto foi o salão Express, que tem um conceito de beleza rápida, fácil, mas de qualidade, tudo sem necessidade de agendar horário. A linha Make It Easy vem para se conectar com esse ideal, de facilitar o momento da maquiagem.

Os produtos são feitos no Japão, com qualidade asiática, mas totalmente pensados para as mulheres brasileiras. Vem daí os tons, são 4 cores para o BB Cream, e as texturas, desenvolvidas especialmente para as peles tropicais e de fácil aplicação - o próprio Kamura aconselha aplicar o produto com as mãos. “Foram muitas visitas para entendermos qual era o público daqui”, afirma Kentaro. Kamura participou de todas as etapas. “Acompanhei esse projeto de perto, é muito bom poder oferecer um produto de qualidade para minhas clientes”, conta ele. A tecnologia oriental é um dos pontos fortes da linha, que tem partículas criadas para alcançar dois tons acima ou abaixo de cada pele. “Nosso objetivo é facilitar, por isso as cores são neutras e fáceis de combinar entre elas, e os aplicadores são ideais para todo o processo.” São 36 itens no total, entre BB cream, corretivo, pó translúcido, sombras, com quarteto básicos, corretivo de sobrancelhas, blush, batons, gloss, lápis de olho, máscara e demaquilante bifásico.