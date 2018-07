Nova marca de batons quer que as mulheres parem de pedir desculpas

Nas caixas dos batons estão estampadas mensagens como "eu sou (sem desculpas) bem-sucedida" Foto: Un|apology

Já reparou que as mulheres estão sempre se desculpando? Por serem bem sucedidas, por falarem o que pensam, por serem independentes... Depois de anos cometendo essa atitude, duas funcionárias do Google chamadas Summer Prevé e Ariane Dupont fundaram uma marca de maquiagem que carrega uma mensagem empoderadora: 'pare de se rebaixar para agradar os outros'.

O primeiro lançamento da Un|apology (sem desculpas, em tradução livre) é uma linha de seis batons, com tons que vão do nude ao marrom, passando por vermelhos e laranjas, com nomes de posições de poder como 'Alpha' e 'Visionary'.

Os batons individuais custam 23 dólares (aproximadamente R$ 62) e o kit com 6, 109 (cerca de R$ 343). Não há previsão de chegada da marca no Brasil.