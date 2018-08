Nova linha de maquiagem de Pat McGrath será vendida no MET

Pat McGrath é conhecida como uma das mais influentes maquiadoras do mundo Foto: Handout via The New York Times

Nesta segunda, 7, a primeira do mês de maio, ocorre o tradicional Baile do MET, que arrecada fundos para o Costume Institute do Metropolitan Museum of Art, em Nova York - e foi transformado no "Oscar da Costa Leste" por causa da quantidade de celebridades usando looks grifados no tapete vermelho.

Pegando carona na ocasião, a maquiadora norte-americana Pat McGrath, considerada a mais influente do mundo, lança durante a festa uma coleção inspirada no tema da mostra "Heavenly Bodies: Fashion and the Catholic Imagination" ("Corpos Celestiais: moda e a imaginação católica", em português), que será vendida no museu.

"Me sinto muito conectada ao tema da exposição este ano. Muitas das peças que estão à mostra fazem partes de desfiles e campanhas que trabalhei. Elas fazem parte dos mais amados e disruptivos momentos de minha carreira como maquiadora", explica Pat ao portal WWD. "O MET incluir maquiagem ao lado de obras-primas dos maiores criadores do ocidente é excepcional."

A linha Pat McGrath Labs x The Met inclui um gloss exclusivo da coleção Lust: Gloss, que será lançada inteira no próximo dia 10, uma edição limitada da paleta de sombras Mothership IV: Decadence Eyeshadow - ambos com estampas barrocas nas embalagens - e duas camisetas, uma de manga curta e outra de mangas longas.

Os produtos estarão à venda na loja da exposição "Heavenly Bodies" e algumas peças selecionadas no site do museus a partir de terça, 8.