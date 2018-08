Nova campanha da marca de Kanye West é estrelada por pessoas seminuas

A nova campanha da Yezy foi clicada pelo fotógrafo de 19 anos Eli Linnetz Foto: Eli Linnetz/Yeezy/Divulgação

Sem dúvidas, Kanye West é um dos artistas mais polêmicos e controversos da atualidade e, com os lançamentos de seus trabalhos, não faz diferente. Depois de montar um exército de sósias de sua esposa, Kim Kardashian, agora a nova campanha estrelada da Yeezy, sua marca em parceria com a Adidas, é estrelada seminuas.

Ao invés de modelos tradicionais, o rapper escalou um casting diverso, com homens e mulheres famosos no Instagram, algumas estrelas de filmes adultos e até famílias e crianças - que não aparecem de maneira sexualizada nas imagens.

As fotos, feitas por Eli Linnetz, que também trabalhou com Kim na campanha de lançamento do perfume com as formas de seu corpo, foram divulgadas no Twitter, a rede social favorita do rapper.