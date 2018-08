Nova campanha da Benetton aborda tolerância e igualdade racial

A imagem da nova campanha da Benetton, um manifesto por mais tolerância e igualdade racial Foto: Oliviero Toscani/ Divulgação Benetton

Contra a guerra civil, a violência urbana, os conflitos étnicos ferozes, as guerras religiosas, o terrorismo e o racismo. É essa a mensagem da Benetton em sua mais campanha de outono 2018 que chega agora às redes e veículos impressos.

Na principal imagem da comunicação, um grupo de modelos de diversas raças, etnias e cores posa sem roupa alguma para as lentes de Oliviero Toscani, o fotógrafo que cravou imagens icônicas da história da grife, especialmente nos anos 80 e 90, abordando assuntos como aids, fome, migração, guerra, pena de morte, racismo e homossexualidade - alguns deles, infelizmente, ainda atuais.

Outra imagem da campanha mais nova campanha de outono da Benetton Foto: Oliviero Toscani/Divulgação Benetton

Um texto manifesto, em que prega sua visão de mundo, foi divulgado junto das imagens. “Nus como São Francisco, que se despiu das roupas e riquezas do demónio, e nus como todas as criaturas do seu Cântico das Criaturas: ‘Louvado sejas, meu Senhor, por nossa irmã, a Terra mãe’ e por estas novas criaturas da Cidade Futura que nem Giotto sabia como (ante)ver e desenhar”, afirma no início.

Depois de digressões sobre a diversidade de belezas e suas riquezas, o manifesto da grife termina de modo direto. “Contra as guerras civis, contra as máfias e as violências urbanas da identidade, contra os ferozes conflitos étnicos, contra as guerras de culpa e de religião, contra o terrorismo e contra todos os racismos ressurgentes, existe a alegre (con)fusão como valor, o Cântico das Criaturas que aproxima do céu e subjuga o mundo.”

É o segundo trabalho de Toscani para a marca desde que seu retorno em novembro do ano passado depois de 17 anos afastado. Além da imagem conceito, a campanha traz fotos de modelos de caráter multicultural com modelos vestidos com peças da coleção da grife.