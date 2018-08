No Festival de Cannes, Cate Blanchett repete vestido de 2014

Cate Blanchett durante a cerimônia de abertura do Festival de Cannes Foto: AFP PHOTO / Alberto PIZZOLI

Em tempos de moda ecologicamente correta, no qual as discussões sobre sustentabilidade e consumo consciente estão em alta, Cate Blanchett deu um show de estilo e mostrou que está tudo bem repetir roupa - e que é bem normal.

Para abertura do Festival de Cannes deste ano, evento do qual é jurada, a atriz usou um longo de renda Armani Privé, o mesmo que ela estava quando recebeu o Globo de Ouro de melhor atriz em 2014.

A iniciativa foi para apoiar o #GrennCarpetChalenge, o mesmo desafio que fez Gisele Bündchen usar um look orgânico no Baile do MET. "Da alta-costura até a camiseta mais básica, os aterros sanitários estão cheios de coisas que foram descartadas sem necessidade", disse ela para a Vogue America. "Particularmente nos tempos modernos, me parece ridículo que estas roupas não sejam valorizadas e usadas durante a vida inteira."