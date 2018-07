No Brasil, volume de compras de moda na Black Friday ultrapassa o do Natal

O grupo Netshoes contrata 750 novos funcionários para atender às demandas da data Foto: Divulgação/Netshoes

Falta pouco para a Black Friday, dia de liquidações que marca o início da temporada de compras de fim de ano, que em 2017 ocorre nesta sexta, 24. A data, criada por empresas norte-americanas para adiantar em um mês as vendas de dezembro, é considerada hoje como o próprio Natal do comércio online.

Toda essa expectativa dos e-commerces não é à toa. Segundo dados da ABComm (Associação Brasileira de Comércio Eletrônico), é esperado em 2017 um aumento de até 20% nas vendas online em comparação ao ano passado. Grupos como o Icomm, formado pelas lojas online multimarcas Shop2gether e Oqvestir, vêem seu faturamento quase quadruplicado na ocasião. "Enxergamos na data a oportunidade de adquirir novos consumidores para todo o ano", explica Ana Isabel Carvalho Pinto, sócia-fundadora do Shop2gether e diretora de planejamento e marketing do grupo.

"Quando acaba uma Black Friday, já começamos a nos organizar para a próxima. A partir de agosto, todos já estão focados na ação", afirma Malte Huffmann, co-fundador da Dafiti. "Só no Brasil, contratamos 750 funcionários extras para atender à demanda do mês", revela Gabriela Platinetty, diretora de marketing do grupo Netshoes, que também detém a Zattini e a Shoestock. O consumidor de moda, principalmente o público feminino, costuma preferir compras online e volta aos sites depois da Black Friday para fazer novas aquisições.

Mas, se há alguns anos o segredo para vender roupas, sapatos e acessórios no último fim de semana de novembro era apenas baixar o preço, hoje, o usuário quer mais, já que ele sabe o que está em alta e quais marcas e peças valem o investimento. “Roupa não é como geladeira, que você compara os preços e leva a mais barata, sem importar a marca. Para quem consome moda, a grife, o tecido e a modelagem importam”, analisa Ana Isabel. “E tem mais, o nosso cliente é antenado. Ele sabe que 15 dias depois do Natal aquela mesma peça vai liquidar”, completa.

Segmentação de consumidores, peças exclusivas e aval de influencers são algumas estratégias do mercado para conquistar o público de moda

Com o consumidor informado, o que funciona não é baixar o preço de peças da temporada passada, e sim apostar no que está bombando agora. "Fazemos uma triagem dos mais vendidos, apostamos nas marcas e peças que mais circulam e liquidamos", revela Ana Isabel. Outra tática é criar peças e coleções específicas para a Black Friday. "Quando você vai em um outlet norte-americano, por exemplo, não encontra peças velhas, de 'desova', e sim um produto novo e mais acessível, que leva a marca premium, mas com menor preço. Estamos fazendo o mesmo com nossa marca própria", relata.

Os grandes grupos estão trabalhando também no posicionamento das suas marcas. "Nessa época, o cliente do Netshoes busca os produtos que são desejo de massa, como tênis de grandes marcas cujo ticket médio é mais caro; já o público Zattini quer algo a mais, um serviço, e oferecemos uma experiência de compra integrada com garimpo - os tão queridos 'achados'", afirma Gabriela Platinati.

Já o Shop2gether, que neste ano fundiu-se com um dos seus principais concorrentes, o site Oqvestir, reformula a imagem de ambas as marcas. "A mulher Oqvestir é jovem, dinâmica e responde melhor ao 'frete grátis', enquanto a cliente do Shop2gether quer exclusividade, um produto mais premium, e busca muito disso em grifes importadas", diz.

As novidades na forma de comunicar também tem ajuda das influencers. Essa vai ser a primeira Black Friday da Shoestock, que está de volta depois de dois anos fechada. A marca de bolsas, sapatos e acessórios prepara ações online integradas à loja física, e, na sexta recebe presença de influenciadoras como Camila Gaio e Lari Duarte para aproximar-se do seu público.