Nike lança Air Jordan inspirado em Anna Wintour

Os tênis têm uma etiqueta escrito "editado pela 'Vogue'" Foto: Divulgação/Nike

Há tempos a moda desceu do salto e se rendeu ao conforto e ao estilo dos tênis, que viraram um item essencial no armário de qualquer fashionista. E, se você tinha alguma dúvida disso, Anna Wintour, editora chefe da Vogue America e uma das pessoas mais poderosas da moda contemporânea, não tem nenhuma.

A Nike anunciou dois novos modelos do Air Jordan (modelo da linha do atleta Michael Jordan), os primeiros pensados para mulheres, inspirados nela. O primeiro, o AJI High Zip AWOK, que lança no final deste mês, é feito de couro com um zíper no peito do pé e está disponível nas cores preto e vermelho.

O modelo de tweed também traz a assinatura da editora no calcanhar Foto: Divulgação/Nike

O outro, que será lançado nas vésperas da NYFW, em setembro, é Air Jordan III SE e é feito de tweed, uma homenagem aos conjuntinhos da Chanel que a editora sempre usa. Ambos os modelos tem um detalhe interessante: a assinatura AWOK na sola, que é o que Wintour escreve em todas as páginas da Vogue após aprová-las (a sigla é de Anna Wintour OK).

Eles também possuem uma etiqueta vermelha com os dizeres "editado pela Vogue".