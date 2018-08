Nike causa polêmica ao lançar 'chinelo-pochete'

A versão “Fanny Pack” dos Benassi JDI Slides chega em breve às lojas do Hemisfério Norte Foto: Divulgação/Nike

Para seu mais recente lançamento, a Nike decidiu unir dois ícones da década de 1980: os chinelos do tipo slide e as pochetes. A novidade é uma versão atualizada do Benassi JDI Slide, modelo de sucesso da marca esportiva, que agora ganha uma mini-bolsa acoplada à sua tira.

A sandália, chamada de Fanny Pack (pochete, em inglês), estará disponível em três cores: preto, preto com rosa, e verde e azul, chegando em breve às lojas do Hemisfério Norte. Segundo sugere a Nike, a pochete pode ser usada para guardar dinheiro ou suas chaves, por exemplo. Nas redes sociais, o lançamento está rendendo polêmica entre os usuários.

quando você acha que mais nada de ruim pode acontecer a nike lança O CHINELO POCHETE pic.twitter.com/JSJsPdTkSu — flavia lacerda (@frufru) May 30, 2018

Um chinelo pochete agora a Nike foi longe demais pic.twitter.com/P1UNTAKXKB — Caio entrou no grupo (@cadeocaio) May 30, 2018

Juntaram tudo que eu odeio Pochete e esses chinelo de faixa pic.twitter.com/ibFdpfMeV9 — joao (@joaoportellaaaa) May 30, 2018

teria o capitalismo ido longe demais? pochinelo = pochete + chinelo pic.twitter.com/47ZaFATQ55 — pedro lipa (@pedroheeenrique) May 30, 2018

Eu super usaria esse chinelo pochete da nike — Maria Helena (@leloira) May 30, 2018

Só sei que eu quero muito o chinelo da Nike de pochete quero muitooooo — carla andrade (@_carlinhalopes_) 1 de junho de 2018

Meu deus do céu irmãozinho eu preciso daquele chinelo-pochete — naig (@Giancmb_) 1 de junho de 2018

GENTE QUEM NÃO GOSTOU DO CHINELO POCHETE DA NIKE TENHO UMA DICA SUPER SIMPLES: NÃO USEM DEIXA QUE EU USO — caroles ✠ (@carolesreal) 1 de junho de 2018

Por enquanto, a etiqueta não divulgou informações sobre a chegada do produto ao Brasil.

O modelo 'Fanny Pack' estará disponível em três opções de cores Foto: Divulgação/Nike