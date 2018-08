Niina Secrets lança batom em parceria com a MAC durante seu casamento

A cor do batom feito em parceria com a MAC foi revelada neste sábado Foto: Instagram/@niinasecrets

A youtuber Nina Santina, conhecida como Niina Secrets, revelou a cor do batom que criou em parceria com a MAC durante seu casamento com Guilherme Oliveira no último sábado, 26. Chamado MACxNiinaSecrets, o produto tem um tom de nude com fundo rosado e textura cremosa.

A marca de cosméticos ainda não revelou a data de lançamento oficial do batom, mas o início das vendas está previsto para o segundo semestre de 2018, com o valor de R$ 79,00.

Na cerimônia, Niina usou um vestido assinado pela estilista gaúcha Solaine Piccoli. Ela foi responsável pela própria maquiagem, enquanto o penteado foi feito pelo cabeleireiro Marcos Proença.

O produto estará à venda por R$ 79,00 Foto: Somos Fratelli/Imagem cedida pelo fotógrafo

A youtuber Nina Santina usou o batom pela primeira vez durante seu casamento Foto: Somos Fratelli/Imagem cedida pelo fotógrafo

Veja abaixo mais cliques do casamento, que aconteceu no interior de São Paulo.

Nina Santina e o marido, Guilherme Oliveira Foto: Somos Fratelli/Imagem cedida pelo fotógrafo

A cachorra da youtuber, Zara, levou as alianças Foto: Somos Fratelli/Imagem cedida pelo fotógrafo

Cerimônia aconteceu no interior de São Paulo Foto: Somos Fratelli/Imagem cedida pelo fotógrafo