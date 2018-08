Neymar leva dois cabeleireiros para a Copa do Mundo na Rússia

Para a estreia do Brasil no mundial, o atleta surpreendeu ao surgir com um moicano loiro. No jogo, os fios estavam escovados e não saíram do lugar em nenhum momento da partida Foto: REUTERS/Damir Sagolj

Neymar é conhecido por não ter medo de arriscar com penteados diferentes e por mudar de visual constantemente. Na Copa do Mundo da Rússia, por exemplo, ele já apostou em três visuais diferentes: cabelo cacheado com luzes na chegada em Sochi, um moicano loiro para o primeiro jogo da seleção brasileira e uma versão mais curta do mesmo penteado para o treino desta terça, 19.

Para ajudar a manter o visual em dia, o atleta está acompanhado de dois cabeleireiros: Nariko, que cuida do corte, e Wagner Tenorio, responsável pela cor.

Nariko é um dos 'parças, como são conhecidos os amigos de infância do jogador, e atualmente mora em Paris, onde irá abrir um salão. Ele trabalha com o atleta do Paris Saint Germain desde 2015, e foi responsável pelos seus cortes de cabelo desde então. Além de Neymar, o cabeleireiro também repaginou o visual de Gabriel Jesus, Philippe Coutinho, Casemiro, Fagner, Douglas Costa e Danilo Luiz para o campeonato. Antes do mundial, até o técnico Tite passou pela sua tesoura.

O outro profissional que está na Rússia para acompanhar os jogos e, de quebra, ajudar nas mudanças de visual de Neymar é o colorista Wagner Tenorio, que mora em Barcelona e começou a atender o jogador por indicação de Daniel Alves. Desde 2015, quando o craque também morava na cidade espanhola, Tenorio cuida da cor do cabelo de Neymar, da sua irmã Rafaella, da mãe Nadine e de alguns de seus amigos e acompanha o atleta em compromissos profissionais ao redor do mundo. "Fico muito feliz com a repercussão que o cabelo gerou", contou ele ao E+.

