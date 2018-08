Neymar 'empresta' cabeleireiro para jogadores da seleção do Uruguai

Nariko e Luis Suarez, jogador do Uruguai Foto: Instagram.com/nariko_hairstyle

Parece que os cortes de cabelo do jogador Neymar estão fazendo sucesso na Rússia. O jogador levou dois cabelereiros para a Copa do Mundo, o colorista Wagner Tenorio e Nariko, que cuida do estilo e é especialista em cabelos "chavosos", com grafismos e desenhos, que está sendo responsável por várias transformações durante o mundial de futebol.

Ele já estava fazendo entre os brasileiros e cortou o cabelo dos colegas de Neymar como

como Philippe Coutinho, Gabriel Jesus, Roberto Firmino e até o técnico Tite, e, agora, também fez a cabeça dos jogadores do Uruguai.

Antes de enfrentar a seleção russa nesta segunda, 25, os atletas Luis Suárez, Sebastian Coates, Fernando Muslera, Cristhian Stuani e Jonathan Urretaviscaya repaginaram o visual com Nariko.

