Neymar e Thiago Silva inspiram desfile na Semana de Moda de Paris

Thiago Silva, capitão do Paris Saint-Germain, foi um dos homenageados Foto: EFE/ Christophe Petit Tesson

Uma explosão de cores, fantasia e futebol, esse foi o desfile do indiano Manish Arora nesta quinta, 27, que trouxe atletas como Neymar e Mbappé em sua coleção "Girls just wanna have fun".

A ocasião foi propícia após a recente vitória da França na Copa do Mundo na Rússia. Esse trunfo "me inspirou", explica Arora, anunciando uma parceria com o clube Paris Saint-Germain (PSG), e trazendo o rosto das estrelas do time como os brasileiros Neymar Jr. e Thiago Silva e o francês Kylian Mbappé em peças.

O rosto de Mbappé foi bordado em diversas peças da coleção Foto: EFE/ Christophe Petit Tesson

O designer, conhecido por vestir atrizes de Bollywood, os bordou de paetês em jaquetas de bomber de cetim e peças em jeans, também trazendo o nome do clube e meias que, juntas, tem as palavras Moi (eu, em francês), um coração e PSG.

As alusões ao futebol não param por aí: bolsas de mão, usadas penduradas, tinham o formato de bolas de futebol rosa-choque e as cores do clube (azul, vermelho e branco), aparecem em casacos geométricos.