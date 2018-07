Neymar e Davi Lucca estrelam campanha de Dia dos Pais da C&A

Neymar e Davi Lucca são os protagonistas da campanha de Dia dos Pais Foto: Divulgação/C&A

Depois de participar da campanha de Dia dos Namorados da C&A ao lado de Bruna Marquezine, Neymar volta a fazer as vezes de modelo para a fast-fashion. O jogador do Paris Saint-Germain é a estrela da ação de Dia dos Pais da marca, desta vez ao lado do filho Davi Lucca, de 6 anos.

Com o tema #MeuPaié10, a campanha quer "representar o orgulho que os filhos sentem dos seus super-pais", segundo a C&A. Nas imagens, a dupla aparece em momentos divertidos – em alguns dos cliques, Davi imita gestos característicos do pai, como o que pede por silêncio.

Confira as fotos a seguir.

O jogador participou também da campanha de Dia dos Namorados da C&A Foto: Divulgação/C&A

A dupla aparece em poses descontraídas Foto: Divulgação/C&A