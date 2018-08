Neymar e Bruna Marquezine estrelam campanha de roupas íntimas

Neymar e Bruna Marquezine também vão assinar uma linha de underwear para a marca Foto: Daniel Lima e Elvis Moreira/Divulgação

Pela primeira vez, Bruna Marquezine e Neymar Jr. posam juntos para uma ação publicitária: o casal estrela a campanha de Dia dos Namorados da rede de fast-fashion C&A. Nas imagens, clicadas pelo icônico fotógrafo italiano Giampaolo Sgura, a dupla aparece vestindo apenas roupas íntimas em clima descontraído.

As peças fazem parte da coleção de underwear que Bruna e Neymar desenvolveram em parceria com a marca. Com opções masculinas e femininas, a linha #Brumar para C&A estará disponível no e-commerce da empresa a partir desta terça-feira, 15, reunindo itens como bodies, sutiãs de renda e calcinhas de veludo.

Coleção estará à venda a partir do dia 15 de maio Foto: Daniel Lima e Elvis Moreira/Divulgação

Casal aparece em clima intimista nas imagens Foto: Daniel Lima e Elvis Moreira/Divulgação

Em seu Instagram, a marca publicou ainda um vídeo do casal ao som de Again, do cantor Lenny Kravitz.