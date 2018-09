Neymar confere desfile de marca sensação do streetwear em Paris

Neymar Jr. a caminho e na primeira fila do desfile da Off-White, em Paris Foto: Instagram Stories @neymarjr

Sensação de um grupo de marcas que vem trabalhando com streetwear de luxo, a Off-White teve a presença de Neymar, jogador do Paris Saint-Germain na primeira fila de seu desfile em Paris.

Ele vestiu um look da coleção do verão 2019 da grife, que deve começar a ser comercializada apenas no ano que vem, com um boné e camisetas pretos e moletom com o logo da grife na frente e uma estampa de Bart Simpson nas costas - uma peça desejo da coleção.

A Off-White é capitaneada pelo designer Virgil Abloh, ex-diretor criativo de Kanye West, de cujo clã é superpróximo (incluindo a empresária Kim Kardashian e as tops Bella Hadid e Kendall Jenner). Além da marca própria, Virgil é diretor artístico do masculino da Louis Vuitton, DJ, artista e arquiteto.

Neymar assistiu ao desfile ao lado da atriz Bruna Marquezine, que tem acompanhado de perto a temporada (ela desfilou para a Dolce & Gabbana, em Milão, e esteve também na apresentação de Jacquemus).