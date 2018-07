Neta de Grace Kelly chama atenção pela semelhança com a avó

Camille Gottlieb também faz sucesso nas redes sociais por causa do estilo de vida despojado Foto: Instagram.com/camillerosegottlieb

Os mesmos olhos azuis intensos, o cabelo loiro e a paixão por animais. Camille Gottlieb está fazendo sucesso nas redes sociais por causa das semelhanças com sua avó, Grace Kelly. Aos 19 anos, a jovem, filha caçula da Princesa Stephanie de Mônaco, recentemente deixou pública sua conta no Instagram e já possui mais de 39,2 mil de seguidores.

Mas, apesar de ser membra da realeza de Mônaco, Camille não está na linha sucessória do trono, já que sua mãe nunca casou com seu pai, Jean-Raymond Gottlieb, que era guarda-costas da princesa. Quando Camille nasceu, o nome dele não constava em sua certidão de nascimento, para evitar rumores sobre a paternidade. Hoje, ela usa o sobrenome do pai.

Justamente por não poder ser rainha, Camille possui um estilo mais ousado do que os outros membros da realeza. Ela tem algumas tatuagens, gosta de usar peças que deixem suas pernas ou barriga à mostra, posta fotos com filtros do Snapchat e frequentemente usa um moletom em homenagem à cantora Beyoncé. É uma princesa da geração millenial.

The happiest mamma ❤⭐️ Uma publicação compartilhada por Cam (@camillerosegottlieb) em Jun 16, 2017 às 12:36 PDT

DON'T WORRY AND BE YONCÉ Uma publicação compartilhada por Cam (@camillerosegottlieb) em Abr 2, 2017 às 10:25 PDT

Just chillin with the cutest baby big cat ❤️ Uma publicação compartilhada por Cam (@camillerosegottlieb) em Mar 2, 2017 às 6:34 PST