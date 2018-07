Segredo do sucesso: em seus vestidos, Martha Medeiros se diferencia por dar um olhar contemporâneo à renda Foto: Bob Wolfenson/Reprodução

Quinta-feira, já passa das 20h30 e Martha Medeiros ainda está no telefone com sua equipe. “Chegue uma hora antes, verifique se as pratas estão limpas, se tem bolo de rolo e biscoitinhos na mesa e se o linho está passado”, detalha a estilista a seu ajudante, que deve fazer isso na manhã seguinte. Não se trata de uma festa ou um jantar especial. E, sim, do catering que estará posto durante a sessão de fotos com a blogueira Helena Bordon, no estúdio do fotógrafo André Schiliró, em São Paulo. “Gosto de garantir os detalhes para que tudo saia do meu jeito: impecável”. Essa é a segunda coleção que estilista e a blogueira fazem em parceria. O motivo de repetir a dose é simples: garantir o sucesso que tiveram na anterior.

Martha Medeiros não dá ponto sem nó. Com uma equipe de 300 bordadeiras contratadas em uma cooperativa, localizada em vilas do sertão do Alagoas, ela criou novos tipos de desenhos de renda que aliam o artesanal e o contemporâneo. Com essa matéria prima, faz vestidos de festa luxuosos que caíram no gosto de gente da moda, da televisão e, sobretudo, da sociedade paulistana. Agora, ela se prepara para um passo ousado: abrir uma loja em Miami. “Nasci para dar certo, sabia?”, diz ela, rindo.

A estilista sabe como poucos cultivar suas boas relações e manter contato próximo com a clientela. Simpática, atenciosa e alto-astral, Martha vira amiga em um minuto de seus clientes poderosas. Na lista de mulheres famosas que vestem a sua roupa, estão Ivete Sangalo, as atrizes Flavia Alessandra, Deborah Secco e Juliana Paes. “Nos momentos mais felizes da minha vida eu estava vestida de Martha Medeiros”, diz Tatá Werneck, recém-chegada ao grupo estrelado. No site de compras online Farfetch, onde opera suas vendas por Internet, um vestido chega a custar mais de 15 mil reais.

A estilista Martha Medeiros em seu ateliê de vestidos sob costura, nos Jardins Foto: Alex Silva/Estadão

Em agosto passado, Martha fez um desfile e um almoço servido à francesa para 50 pessoas sentadas na casa de Ana Claudia Rocha, sua amiga pessoal e mulher de Flávio Rocha, dono da Riachuelo. Tudo devidamente registrado em sua conta no Instagram, que é uma das mais influentes da moda nacional. Com 251 mil seguidores, Martha é a segunda estilista do Brasil mais popular na rede social - só perde para a Patricia Bonaldi, que tem mais de 550 mil.

Parcerias. Em 2013, Martha lançou a sua coleção Home, de peças de decoração, em parceria com a Artefato. As quais, inclusive, foram exclusivas do enxoval do Papa Francisco quando veio ao Brasil. Criou também, com a sorveteria Diletto, um picolé de rapadura e com a Accor uma bala de caramelo, que estão disponíveis apenas nas lojas da estilista. Ultimamente, no entanto, tem evitado comer doces. Após emagrecer 44 kg em um ano, depois de fazer uma cirurgia no estômago, tudo o que ela quer é ser “magra, magra, magra”. “Ainda faltam 3kg, mas tenho certeza de que vou conseguir perdê-los”. Quem duvida?