Nasce um popstar: a transformação do visual de Justin Bieber

O cantor Justin Bieber, que completa 22 anos nesta terça-feira, 1º, se transformou em um fenômeno pop e fashion. Na foto, ele posa para a revista GQ, da qual foi capa em fevereiro Foto: Reprodução/ GQ

Sim, é um grande clichê dizer que Justin Bieber cresceu e apareceu. Mas o jargão se aplica perfeitamente à trajetória do cantor canadense, que completa 22 anos nesta terça-feira, 1º. Passados sete anos desde que ficou conhecido na adolescência graças à canção pegajosa "Baby", Bieber se transformou em um fenômeno pop e fashion e vem conquistando uma legião de fãs de todas as idades com as novas músicas "Sorry", "What do You Mean" e "Love Yourself". São novos beliebers - mistura das palavras believe (acreditar, em inglês) e Bieber, como são apelidados os fãs do cantor desde o início da carreira.

Além de ter mudado o comportamento para tentar buscar um equilíbrio entre o "ousado" e o "pesado" - há alguns anos, protagonizou episódios polêmicos e chegou a ser preso por dirigir bêbado em Miami -, ele mudou drasticamente de estilo. O garoto engomadinho com cabelos lisos e franja, que se apresentava de terno com tênis, deu lugar a um homem que transpira moda.

Adotou um corte moderninho, raspado dos lados, mas comprido o suficiente para ser amarrado em um coque ou bagunçado de forma displicente. O corpo sarado e coberto por tatuagens ficou em evidência em um anúncio de cuecas da Calvin Klein - ele agora é queridinho da moda e tem contratos milionários para ser garoto propaganda. Se antes os looks street pareciam forçados, hoje Bieber lança tendências com seu visual urbano. Tanto que há até sites dedicados a encontrar as peças de roupas usadas por ele.

Algumas delas? Jaquetas de couro Dolce & Gabbana que custam mais de US$ 7 mil, casacos bomber da grife Thom Browne, camisetas oversized e long line com estampas feitas exclusivamente para ele, calças e bermudas surradas e os tênis do momento, o Yeezy, de Kanye West para Adidas. Um guarda-roupa considerável para um jovem de 22 anos que vem balançando corações por aí.