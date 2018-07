Não tomar decisões por falta de alternativa afeta as relações

Quando você deixa de agir acaba pagando um alto preço por isto Foto: Creative Commons/ Erin M

Você tem prestado atenção ao modo como suas decisões afetam outras pessoas? Está no controle do barco ou à deriva em sua vida - deixando a sorte decidir por você?

Não assumir o controle das coisas vai prejudicar seu casamento, sua carreira e seu relacionamento com amigos e a família.

Quando você deixa de agir acaba pagando um alto preço por isto.

Por exemplo, uma amiga nossa, que vamos chamar Kathy, não percebeu que seu carro estava dando sinais de avaria. Todos suspeitavam que alguma coisa estava errada, mas ela continuou ignorando o problema.

"Meu marido está muito zangado comigo. Quando meu carro finalmente quebrou na estrada, acabei batendo no parapeito de uma ponte e amassei dois outros carros".

A maior parte do tempo temos alertas para os problemas. Sabemos que alguma coisa ou alguém necessita de atenção. Mas esperamos. E às vezes achamos que tudo irá se resolver sozinho.

Aprender a se ocupar do problema irá ajudá-lo e todos à sua volta. Tomar decisões é muito melhor do que esperar para ver o que pode acontecer.

Estas dicas podem ajudar:

- Enfrente seus maiores problemas agora. Por exemplo, se o seu carro está com ruídos ou seu filho vai mal em matemática, adote uma ação positiva o mais breve possível. Procure um mecânico ou um professor particular de matemática.

- Não desperdice seu tempo com pequenos problemas. Muitos de nós não tomamos decisões para resolver problemas urgentes ou importantes porque estamos sobrecarregados com pequenas coisas. Vale a pena saber o que pode ser deixado de lado.

- Seja proativa nas relações. Envie uma mensagem para sua irmã para dizer "eu a amo", ou dizer à sua esposa que ela está esplêndida. As pessoas reagem de acordo com a maneira como as fazemos sentir. Procure fazer com que as pessoas à sua volta se sintam ótimas.

Um bom exemplo é um homem que chamaremos Rex. A esposa dele estava muito zangada porque ele realizou uma viagem de negócios com uma mulher do escritório. Essa colaboradora era muito atraente e a mulher de Rex estava extremamente enciumada.

"Quando realizamos nossa conferência de trabalho, pedi para minha atraente colaboradora tirar uma foto minha com um cartaz dizendo: minha mulher é bela. É o máximo", disse Rex.

Ele enviou a foto para a mulher e teve uma bela resposta dela. Ele disse que, depois disso conseguiu desfrutar da conferência.

Se Rex tivesse ignorado os sentimentos da sua mulher e não tivesse feito alguma coisa, poderia enfrentar mais questionamentos na volta para casa.

Quando as coisas estão atribuladas em sua vida, adote uma ação positiva.

Por exemplo, duas mulheres que conhecemos disputavam o mesmo homem. As duas vinham se encontrando com ele, o que poderia deflagrar uma terceira guerra mundial.

Finalmente uma delas, que vamos chamar de Christy, decidiu fazer alguma coisa.

"Simplesmente pedi a ele para compartilhar seus reais sentimentos comigo. Disse-lhe que não poderia me sentir feliz com nosso relacionamento, mesmo como amigos, com outra mulher envolvida. Ele suspirou profundamente a admitiu que estava apaixonado por ela".

Christy diz que o fato de conversar poupou-a de muita dor no futuro. Ela não perdeu tempo e começou a namorar um outro indivíduo. E tudo vai muito bem", disse ela.

"Abster-se de tomar uma decisão irá transformá-la em vítima. Ser excessivamente passivo significa que você terá de esperar muito tempo para saber o que a sorte reserva para você. Uma péssima maneira de viver".

Judi Light Hopson é diretor executivo do website USA Wellness Cafe. Emma Hopson é autora e professora de enfermagens. Ted Hagen é psicólogo de família.

Tradução de Terezinha Martino