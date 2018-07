'Não existe mais fazer maiô só pra gente magra', explica estilista da Água de Coco

Desfile da Água de Coco teve um casting plural Foto: Lu Prezia/Água de Coco/Divulgação

Na sexta, 27, a Água de Coco, marca comandada pela estilista Liana Thomaz e seu filho, Renato Thomaz, reuniu fashionistas brasileiros no lobby hotel Tivoli Mofarrej, em São Paulo, para apresentar a Hotel Collection. A coleção foi inspirada no grupo The Leading Hotels, que possui hotéis de luxo espalhados pelo mundo.

As modelos da apresentação formavam um casting plural com mulheres de idades variadas e diferentes tipos de corpos. Entre os destaques estavam a atriz alemã Constanze Von Oertzen, de 53 anos, a influenciadora digital Paola Antonini, que é deficiente física, a modelo plus size Muriel Segovia e a top Isabel Hickmann, que está grávida de 20 semanas. "Não existe mais fazer maiô só para gente magra e perfeita. Todo mundo é igual, então precisa ter essa inclusão. É muito ruim chegar em um lugar, ter dinheiro e não ter nenhuma roupa que você possa comprar", explica a estilista. "A gente sempre teve essa preocupação mas, como o mundo está mudando muito, quisemos dar essa evidência."

Paola Antonini, digital influencer, também atravessou a passarela Foto: Lu Prezia/Água de Coco/Divulgação

Divididas em seis blocos, que representam seis hotéis, as roupas continham elementos das cidades de maneira não óbvia. Quem abriu o desfile foi a parte dedicada ao Royal Mansour, em Marrakesh, no qual os destaques foram os shapes fluidos, as franjas e as peças em rosa queimado.

Em seguida, a vibe de Mônaco entrou em cena, em uma coleção com estampas inspiradas na Fórmula 1, já que o autódromo da cidade passa dentro do hotel Metrópole."Presto atenção em tudo o que está a minha volta, tudo pode me inspirar, não necessariamente o estilo das pessoas do local. Nunca fui muito preocupada em fazer tendência, sempre foquei no que é bonito."

O mar de Santorini foi o ponto de partida da linha Chromata, em tons de azul e peças em linho com recortes que lembravam o relevo natural. Entre os blocos, os próprios funcionários do hotel, como garçons e camareiras, entraram no meio do desfile, como se estivesse realizando suas atividades rotineiras. A fachada geométrica do Tivoli virou estampa de um dos blocos e todo o luxo do hotel apareceu em acabamentos e franjas douradas.

A atriz alemã Constanze Von Oertzen foi uma das modelos da apresentação Foto: Lu Preza/Água de Coco/Divulgação

Santa Caterina, na Costa Amalfitana, foi representado por peças com acabamento em crochê em verde e roxo, arabescos e patches de limão siciliano. Por fim, o carioquíssimo Emiliano inspirou roupas plissadas e estampas que remetiam aos cobogós do estabelecimento.

Parte da coleção já está à vendas nas lojas da Água de Coco e o que foi apresentado no desfile está em pré-venda.

A top 'curve size' Muriel Segovia Foto: Lu Prezia/Água de Coco/Divulgação

Parte dos funcionários do hotel também fizeram parte da apresentação Foto: Lu Prezia/ Água de Coco/ Divulgação

Curvas dos biquínis imitavam o relevo de Santorini Foto: Lu Preza/Água de Coco/Divulgação