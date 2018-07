Mulher abandona peruca em ensaio de noivado

Makenzee Meaux descobriu que tinha apolecia aos 8 anos de idade Foto: Facebook/ Makenzee Meaux

O momento do ensaio de noivado da norte-americana Makenzee Meaux foi também um de aceitação de seu próprio corpo. A noiva sofre de alopecia, uma doença misteriosa que impede que os seus fios de cabelo cresçam, desde que tem 8 anos de idade. Em um texto emocionante em seu perfil do Facebook, ela contou que aproveitou os cliques com seu futuro marido para mostrar como ela era sem peruca. “Eu decidi que era hora de parar de esconder a coisa que eu tento ao máximo esconder há quase 15 anos e abraçar o meu verdadeiro eu”.

No post, Makenzee conta sobre como a calvície mexeu com a sua autoestima dela: “O cabelo de uma mulher é uma das partes mais importantes da construção de sua imagem. Eu sofri muito bullying quando mais nova e perdi a esperança de me sentir bonita de novo”. A mulher também explicou o motivo de ter escolhido este dia em especial para mostrar que era careca: “Eu nunca me senti mais confiante ou bonita do que quando Bryan entrou em minha vida”.