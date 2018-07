Mulher compartilha selfie para provar que 'acne não te faz ser feia'

Hailey Wait não esconde sua acne nas redes sociais Foto: Instagram/ @pigss

Ter que lidar com dificuldades na pele pode mexer muito com a auto-estima de uma pessoa, principalmente algo como a acne, tão associada à puberdade. Porém, a artista norte-americana Hailey Wait mostrou que é possível ter um outro olhar a respeito de suas espinhas.

A mulher postou duas fotos em seu Twitter, usando um batom vermelho e pouca base. Em uma delas, ela usa um delineador gatinho. A legenda é curta e direta: “Uma lembrança de que acne não te faz ser feia. Um coração cheio de ódio faz”. O tweet logo viralizou e conta agora com 1,200 compartilhamentos e mais de 3 mil likes. “Eu lido com acne há anos e esse tweet me ajudou a ter um novo olhar sobre isso”, respondeu uma usuária da rede.

Reminder that acne doesn’t make you ugly a heart full of hate does. pic.twitter.com/X7EQ12amQg — PIGSS (@pigssart) December 10, 2017

Esta não é a primeira vez que Hailey faz um post sobre o assunto. Em seu perfil no Instagram, é possível reparar que ela não tenta esconder as inflamações em sua pele. Em uma postagem, inclusive, ela pede para que as pessoas parem de ficar dando conselhos sobre o assunto: “Eu sei que a intenção é boa muitas vezes, mas, se eu não pedi, eu não preciso. É apenas insultante, eu sou muito mais do que a minha acne”, comenta a artista.