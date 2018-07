Ms. Lauryn Hill lança uma coleção de roupas para chamar de sua

Outra imagem da campanha da coleção Woolrich American Soul, estrelada por Ms. Lauryn Hill Foto: Jack Davison/Divulgação

Depois de anos de uma vida suave e longe dos holofotes, Ms. Lauryn Hill está de volta. Em turnê pelo mundo celebrando os 20 anos de seu aclamado álbum “The Miseducation of Lauryn Hill” e agora na moda, estrelando campanha de inverno e lançando uma coleção cápsula com a marca de agasalhos Woolrich.

No vídeo da campanha, fotografada por Jack Davison com styling de Mel Ottenberg, ela caminha pelas ruas da região de Washington Heights, em Nova York, onde gravou o clipe de “Doo Wop (That Thing)”, usando peças estampadas com imagens tiradas do encarte de seu disco. Na trilha sonora, uma versão muito cool de “Ex-Factor”, só com voz e acompanhamento de piano.

As peças da coleção de Ms. Lauryn Hill para a Woolrich serão comercializadas em lojas da marca dos EUA e da Europa.