Movimento #FreeTheNiple invade desfile de Alta-Costura

Modelos no desfile de Jean Paul-Gaultier Foto: REUTERS/Gonzalo Fuentes

Não é de hoje que as mulheres usam as redes sociais para falar sobre feminismo. Uma das ações dentro do movimento que tem muito espaço nas redes sociais é a #FreeTheNiple (liberte o mamilo, em português), que luta contra a objetificação do corpo feminino. Afinal, para um homem é comum andar sem camiseta, mas as mulheres não podem deixar os seios à mostra.

A hashtag nasceu como uma represália ao Instagram, que deleta as fotos em que aparecem mamilos femininos, mas ganhou proporções muito maiores.

Para encerrar o seu desfile da Semana de Alta-Costura, na quarta, 4, Jean Paul-Gaultier colocou dois modelos, um homem e uma mulher, na passarela, usando uma estrutura de acrílico transparente no lugar da blusa, na qual se lia a frase em inglês e francês.

Veja o melhor da Semana de Alta-Costura: