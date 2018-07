Mostra em Londres reúne os figurinos marcantes das Spice Girls

Cada integrante do grupo tinha um estilo bem definido Foto: Gilbert Tourte / Reuters

Já faz 22 anos desde que Geri Halliwell, Melanie Brown, Victoria Adams (hoje Beckham), Emma Bunton e Melanie Chisholm ganharam o mundo com a música 'Wannabe', em 1996. Elas formavam o Spice Girls, o mais bem sucedido grupo feminino da história, que ficou em atividade até 2001 e marcou época por sua atitude e músicas empoderadas, muito antes do feminismo se tornar uma conversa comum no dia a dia.

E, mesmo após duas décadas, elas ainda são lembradas pelos fãs e amantes de cultura pop. Uma dos elementos mais divertidos do grupo eram seus figurinos, já que cada uma das cinco integrantes tinha uma personalidade muito bem definida e se vestia como tal. Como não lembrar de Mel C, a Sporty, vestida de Adidas da cabeça aos pés ou Geri, a Ginger, que sempre usava peças com a estampa da bandeira do Reino Unido?

O grupo Spice Girls, na cerimônia de encerramento dos Jogos Olímpicos de Londres, em 2012 Foto: Stefan Wermuth/ Reuters

Agora algumas dessas vestes marcantes serão exibidas na mostra Spice Up, que inaugura no próximo dia 28, no Business Design Centre, em Londres, onde fica até dia 20 de agosto, e depois segue para Manchester, entre os dias 24 de agosto e 4 de setembro.

"Elas próprias que se vestiam, mostrando confiança e personalidades fortes, o que tinha um apelo grande entre diversos fãs", conta Liz West para a 'Vogue UK'. Ela é uma das curadoras da exposição e entrou no livro de recordes Guinness por causa de sua extensa coleção das Spice Girls, que foi cedida para o evento. "Se você não gostasse da maneira como uma das meninas se vestia, provavelmente você se identificaria com outra."

Todas as peças foram doadas por colecionadores do mundo todo, e foram arrecadados mais de 7 mil itens de merchandising e 300 roupas e acessórios usados por elas. Entre as peças exibidas, estão as famosas botas plataforma, o conjunto de top e calça boca de sino usada por Mel B na propaganda da Pepsi, o minivestido vermelho no qual Geri se apresentou no encerramento dos Jogos Olímpicos de Londres, em 2012, e um top vermelho com a escrita Girl Power, frase que, anos depois, se tornaria ícone do movimento feminista.