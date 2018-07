Moradores de rua viram modelos em campanha do agasalho mineira

Lavanderia anunciou que será responsável por buscar e distribuir as doações Foto: Marco Mendez/Studio Lumini

Por causa das baixas temperaturas, campanhas de doação de agasalhos são comuns no outono e inverno. Para inovar neste ano, a lavanderia mineira Lavemcasa colocou 10 moradores de rua na campanha 'Sua Doação faz a Moda', que visa concientizar sobre a vulnerabilidade destas pessoas nessa época do ano.

Na peça criada pela agência Casasanto, elas posaram como se fosse para um catálogo de moda, só que o ano das coleções foi riscado, mostrando que peças que estão paradas no armário podem ser úteis para outras pessoas.

A Lavaemcasa se compromete a buscar as doações em Belo Horizonte, lavar, passar e distribuir as roupas e cobertores para quem precisa. Interessados em colaborar com a capanha devem entrar em contato pelo telefone (31) 3360-8407 até o final da estação.