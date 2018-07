Monalysa Alcântara, recém-eleita Miss Brasil, é vítima de racismo

Monalysa Alcântara é a terceira negra a vencer o concurso realizado anualmente desde 1954 Foto: Instagram/@missbrasilbeemotion

No sábado, 19, a estudante Monalysa Alcântara foi consagrada a Miss Brasil 2017, sendo a representante do país no Miss Universo, que ainda não tem data para ocorrer. A menina do Piauí tem 18 anos e é a terceira negra a vencer o concurso. Antes dela, Raíssa Santana, do Paraná, ganhou em 2016, e Deise Nunes, do Rio Grande do Sul, em 1986.

Leia também: Representante do Piauí é a terceira negra a vencer o Miss Brasil

Porém, internautas usaram o Twitter para fazer ofensas racistas a Monalysa. A maioria dos comentários afirmava que ela teria sido a vencedora por causa de cotas. De acordo com o Código Penal brasileiro, ofender a dignidade ou o decoro utilizando elementos de raça, cor, etnia, religião, origem ou condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência está enquadrado no crime de injúria racial, que estabelece pena de reclusão de um a três anos.

miss rio grande do sul rainha injustiçada só pq não tem cabelo afro e pele negra que os defensores da "brasilidade" adoram #missbrasil — gabriela (@shgabz) August 20, 2017

A Majú fica no JN pq sofreu racismo. A miss vence pq é negra e tem "brasilidade" Comerciais de tv tem que ter negro pq senão é racismo. — André Coelho HND (@Andre_Coelho_) August 21, 2017

Eu não acredito que eu li que hoje em dia tem cota até pra miss Brasil, eu realmente não estou crendo nisso!!! — Maria (@_mariaffc) August 21, 2017

Fim da PICADA escolherem MISS por Brasilidade!Vai passar vergomha no miss Universo. A de 2016 é LINDA mas essa recebeu voto por "COTA" aff! — HUMBERTO C. MONTEIRO (@beto09) August 21, 2017

Parece que hoje há uma imposição para a miss Brasil ser negra e com um cabelão armado. É a cota eterna, a "dívida histórica" dos doidos. — Will Tapajero (@willtapajero) August 21, 2017

#missbrasil Eu to de cara! Miss RS tem inglês fluente, ai vem a Miss Piaui se vitimizar e ganha o concurso, ME POUPE! — Tallisson (@2307Tallisson) August 20, 2017

Saiba 10 curiosidades do Miss Brasil: