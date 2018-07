Modelos mais bonitas da Colômbia desfilam para marca de lingeries

A grife de lingerie Leonisa apresentou sua coleção na última terça-feira, 29, no Colombiamoda Foto: Divulgação

Medellín, Colômbia - A grife de lingerie Leonisa usou todos os lugares-comuns para criar o clima de sedução em seu desfile na Colmbiamoda, na última terça, 29. Inclusive uma brasileira, Isabeli Fontana foi a escolhida para liderar o time das “30 modelos mais bonitas da Colômbia” - em definição da própria marca. De fato, os corpos atléticos e esculturais das modelos foram ponto alto do evento.

Além da brasileira que está pela primeira vez em uma passarela no país, o desfile contou com o número musical do grupo musical Bond (chamado na Colômbia de “Chica’s Bond”), composto por quatro belas mulheres que tocam com seus violinos e cello música clássica mixada a uma batida moderna. Na passarela, muita fumaça e labaredas reais de fogo completaram o cenário de show do desfile. Quanto às peças em si, o numeroso público viu uma coleção bastante comercial, com muita cinta-liga e brilho nas cores preto, branco, rosa antigo, verde oliva, azul marinho, laranja, rosa flúor e vermelho.