Modelos de óculos de sol estão na moda: mini, gatinho e lentes coloridas

A atriz Jennifer Lawrence na entrada do desfile outono-inverno 2019/2020 da grife Christian Dior em Paris, em 26 de fevereiro de 2019 Foto: Thomas Samson/ AFP

Os óculos de sol estiveram entre os acessórios desfilados por grifes renomadas nas semanas de moda internacionais: Dior e Guy Laroche, em Paris; Gucci, Dolce Gabbana e Giorgio Armani, em Milão. Além das passarelas, também são destaque no visual de fashionistas e blogueiras. Para Arlindo Grund, consultor de moda e apresentador, os modelos que mais estão em alta são mini, gatinho, lentes coloridas e os arredondados.

Os mini óculos que foram popularizados por modelos como Kendall Jenner e Gigi Hadid já são usados há algumas temporadas. Arlindo confirma que mesmo assim devem continuar sendo objeto de desejo, principalmente, porque o acessório continua fazendo parte dos looks do dia de influenciadoras digitais.

Modelos de óculos de sol que estão em alta

Outro modelo fashionista é o gatinho. Ele apareceu nas coleções da Dior com aplicação de pedras e lentes espelhadas; da Gucci em medida maxi e acabamento pontiagudo; e da Dolce Gabbana também em tamanho maior e com strass em algumas peças. Ou seja, nas passarelas mais é mais. No entanto, nas vitrines e e-commerce populares a maior oferta é de modelos básicos. O gatinho retrô também aparece versão mini, unindo assim duas tendências.

As lentes coloridas merecem destaque também: elas vêm para deixar mais divertido qualquer modelo de óculos. Vale destoar da armação, mas os monocromáticos são os mais modernos.

Uma moda mais difícil de ir para as ruas são os óculos tipo máscara, porém Kim Kardashian os usou com naturalidade. É claro que a empresária e estrela de reality show não é uma mera 'mortal', mas a comparação pode ser útil na busca por referências de estilo. Em Paris, na terça-feira, 26, a marca Marine Serre apresentou uma peça com inspiração esportiva.

Os modelos clássicos de óculos escuro redondo e aviador foram revisitados e voltam para ativa com força. O design arredondado apareceu na coleção de Giorgio Armani, na semana de moda de Milão. O aviador ficou mais despojado com as lentes coloridas e com degradê.