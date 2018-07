Modelo tira a roupa no metrô para fazer protesto contra gordofobia

A britânica Iskra lawrence. Foto: Reprodução/Instagram

A modelo plus size e ativista britânica Iskra Lawrence tirou a roupa no metrô de Nova York para protestar contra a gordofobia e o 'body shaming'. Com 26 anos, ela conta com 2,8 milhões de seguidores no Instagram e costuma postar fotos de biquíni para incentivar as mulheres a amarem os seus corpos. Iskra levanta a bandeira da diversidade e luta contra os padrões impostos pela sociedade, principalmente os do mercado da moda.

Em seu protesto, ela fala de empoderamento, amor próprio e de como aprendeu a se aceitar. "Todos nós podemos compartilhar com o mundo a nossa relação com o corpo e, com sorte, quanto mais ouvirmos o outro, mais aprenderemos a ter a mente aberta e a julgar menos", conta. "Espero que um dia a gente possa viver em um mundo sem julgamento e cheio de amor. Sabendo que somos iguais e que escolhemos valorizar uns aos outros. Ele começa com as escolhas que fazemos todos os dias", completa em seu Instagram.

Veja o depoimento da modelo no vídeo abaixo.