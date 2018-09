Modelo se casa usando conjunto de rede de fast fashion

Emily se casou em um cartório de Nova York Foto: REUTERS/Stephane Mahe

A modelo Emily Ratajkowski, conhecida por ser fenômeno no Instagram, sendo a quinta top mais seguida na plataforma, surpreendeu seus 16,6 milhões de seguidores ao anunciar que tinha se casado na última sexta, 24. "Eu tenho uma surpresa para vocês", escreveu ela no Stories. "Me casei hoje."

A união com o ator Sebastian Bear-McClard, seu namorado há poucas semanas, ocorreu de maneira discreta em um cartório em Nova York. Além do anúncio inusitado do matrimônio, todo o evento ocorreu de maneira não tradicional, incluindo o look de Emily.

Em vez do tradicional vestido branco, ela usou um casaco mostarda com calça da mesma cor, ambos da Zara. Ao todo, o look custou 198,90 dólares, cerca de R$ 643. A top completou o visual com chapéu preto, com véu da mesma cor, e sandálias de tiras.

