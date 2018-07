Modelo plus size explica por que precisamos de mais selfies de lingerie

A top de 24 anos se define como influenciadora postiva e contadora de histórias Foto: www.instagram.com/myssematch

As redes sociais podem servir para ajudar pessoas, principalmente em relação à imagem corporal e autoestima. Uma prova disso é a modelo americana Jasmine Grimes, conhecida por postar cliques sensuais e empoderados em seu Instagram. Na última semana, a top escreveu sobre a importância desses cliques.

"Existe algo mágico sobre uma garota gorda exibir suas curvas sem remorso em roupas que as pessoas costumam dizer que só pertecem a um certo tipo de corpo, porque isso inspira os outros a fazer a mesma coisa."

"Então eu queria falar sobre a imporância de uma imagem. Nas últimas semanas, tenho visto muitas pessoas falando da importância de uma boa selfie de lingerie, e eu não acho isso certo. Muitas pessoas falaram sobre o quão importante é ser confiante em sua própria pele no mundo real, e eles estão certos. Existe algo mágico sobre uma garota gorda exibir suas curvas sem remorso em roupas que as pessoas costumam dizer que só pertecem a um certo tipo de corpo, porque isso inspira os outros a fazer a mesma coisa, assim como uma selfie de lingerie. Se uma única imagem pode mudar a percepção das pessoas, então o que você acha que uma foto de uma garota gorda em lingerie pode fazer? Eu costumava vasculhar o Instagram procurando por fotos de mulheres com meu tipo de corpo o mostrando, porque me inspirava a fazer o mesmo. Isso me permitiu ver alguém com estrias, celulites e dizer 'essa também é minha aparência'. É importante que as pessoas as vejam representadas, assim podemos encorajar a próxima geração a ser mais ousada que a última. #MeuCorpoMinhasRegras #LaneBryant"