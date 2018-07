Modelo plus size é comparada a Gigi Hadid e faz sucesso no Instagram

Gigi ganhou o prêmio de Modelo do Ano em 2016 Foto: REUTERS/Neil Hall

Uma top está fazendo sucesso na internet por causa da semelhança com Gigi Hadid (e não é sua irmã Bella). A holandesa Iza IJzerman, de 22 anos, trabalha como modelo plus size e blogueira e está sendo frequentemente comparada com a americana por causa do cabelo loiro, dos olhos azuis e da boca em formato de coração.

"A primeira vez que alguém disse isso foi no Instagram", contou Iza ao portal Refinery29. "Quando assinei contrato com a agência Milk, eles postaram uma foto com a legenda 'a nova Gigi Hadid curvilínea'. Foi aí que percebi que poderia ser verdade."

Além da semelhança física, elas têm a origem em comum: a mãe de Gigi, Yolanda, nasceu em Papendrecht, uma pequena cidade na Holanda. No entanto, Iza não enxerga essa semelhança. "Acho que pareço mais com a Bella", disse.

glitterglasses Uma publicação compartilhada por IZZY (@izaijzerman) em Abr 5, 2017 às 4:38 PDT