Modelo plus size denuncia abuso de Photoshop em campanha

Até mesmo para modelos plus size, existe um padrão estético esperado pela sociedade. Por isso, muitas vezes, marcas acabam abusando do Photoshop para fazer parecer que as modelos de suas campanhas se encaixem em determinados padrões. A modelo australiana La’Tecia, que possui mais de 600 mil seguidores em seu Instagram, denunciou uma sessão de fotos suas que foi muito alterada digitalmente.

Em um desabafo na rede social, ela comentou: “O que você vê online e nas mídias sociais não é sempre a verdade completa. Nesse caso, eu não consigo nem me comparar comigo mesma”. No clique da esquerda, a modelo está posando de body, não possui nenhuma celulite nas pernas e seus braços estão mais finos. Na foto da direita, que foi tirada na mesma época, é possível perceber que os ajustes foram digitais. “Eu acho que os meus braços grandes, celulite e pneus nas costas estão ok na foto natural. Eu não consigo controlar o que outras pessoas fazem com as minhas imagens, mas sempre quero me manter verdadeira na minha página”.