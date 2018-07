Modelo Fluvia Lacerda será a primeira plus size capa da Playboy Brasil

Fluvia Lacerda fotografou na Floresta Amazônica Foto: Reprodução/Instagram

Fluvia Lacerda será a primeira mulher plus size a estampar a capa da edição brasileira da Playboy, que completou 41 anos em 2016. Com 36 anos, a modelo posou para a revista durante oito dias em plena Floresta Amazônica, segundo informações do colunista Bruno Astuto, da revista Época. A data de publicação ainda não foi divulgada. "No começo, não fui muito fã da ideia de posar nua, mas agora a revista está, digamos, menos sexual e mais artística", falou ao jornalista.

Nascida no Rio de Janeiro, Fluvia se mudou para Nova York aos 16 anos para estudar inglês. Aos 20 anos, enquanto trabalhava como babá, ela foi abordada por uma produtora de moda em um ônibus e, em pouco tempo, se tornou a "Gisele Bündchen" do mundo plus size, viajando o mundo como modelo.

No Instagram, ela anunciou o ensaio. "Desci do meu voo em Dubai, liguei o celular e o pobre quase implodiu! Que incrivelmente maravilhoso é ver tanta repercussão positiva quanto a ser a primeira mulher gorda na capa da @oficialplayboybrasil!!! Muito grata por tanto carinho e apoio!!", postou.

Além de modelo, Fluvia é mãe de Lua, de 16 anos, e Pedro, de dois. Ela será a segunda mulher gorda a posar para a Playboy brasileira. Na edição lançada em novembro, a Playboy já havia inovado ao trazer a blogueira Ju Romano na seção "Mulheres que Amamos".

Revista Trip @pablo_saborido ✨ #fluvialacerda Uma foto publicada por ✨Fluvia Lacerda✨ (@fluvialacerda) em Out 24, 2016 às 7:45 PDT

♌️ [ body by @carmakoma ] #fluvialacerda Uma foto publicada por ✨Fluvia Lacerda✨ (@fluvialacerda) em Nov 6, 2016 às 1:33 PST

My element Na terra de Macunaíma ✨ { bikini by @Curvissa} #fluvialacerda #macuxilandia #cabocaDeAlma Uma foto publicada por ✨Fluvia Lacerda✨ (@fluvialacerda) em Nov 12, 2016 às 3:46 PST

Friday night in Paris ✨ sexta à noite em Paris ✨#fluvialacerda @elismoorephotography Uma foto publicada por ✨Fluvia Lacerda✨ (@fluvialacerda) em Dez 9, 2016 às 5:51 PST