Modelo entra em trabalho de parto durante desfile de Rihanna

Slick Woods deu à luz ao seu primeiro filho, Saphir Foto: AP Photo/Diane Bondareff

O primeiro desfile da Savage x Fenty, marca de lingerie de Rihanna, causou um burburinho no mundo da moda por ter dançarinas seminuas performando durante 30 minutos e de ter começado com muito atraso, depois da apresentação anterior, do estilista Marc Jacobs, ter ocorrido após 1:30 do horário marcado - supostamente para tentar roubar os holofotes.

Como se não bastasse tudo isso, a modelo Slick Woods, que desfilou no show, entrou em trabalho de parto ainda nos bastidores da apresentação. Segundo o TMZ, a top de 22 anos, que tem como doula a cantora Erykah Badu, começou a sentir dores assim que saiu da passarela e paramédicos foram chamados para levá-la ao hospital.

Ela deu à luz a um menino chamado Saphir, filho do também modelo Adonis Bosso.