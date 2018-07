Modelo é pedida em noivado durante casamento de Marina Ruy Barbosa

Ocorre neste sábado, 7, em Campinas, no interior de São Paulo, o casamento da atriz Marina Ruy Barbosa com o empresário Xandinho Negrão. Titi, filha da apresentadora Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso, é uma das damas de honra do casal e usa vestido Dolce & Gabbana

Foto: Instagram.com/@brunogagliasso