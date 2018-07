Modelo de 69 anos vira embaixadora de marca de maquiagem

Maye tem contrato com a mesma agência de modelos que Gigi Hadid Foto: Instagram.com/mayemusk

A marca de maquiagens norte-americana Cover Girl está investindo em embaixadores que fogem do padrão das empresas de cosméticos. Depois do youtuber James Charles e da blogueira muçulmana Nuria Afia, agora a marca chamou a modelo Maye Musk para estrelar suas campanhas.

Maye tem 69 anos e é modelo há 50, já tendo trabalhado para publicações como Vogue Itália, Vanity Fair e Elle Canadá. Em 2013, a top apareceu no clipe Haunted, de Beyoncé, e no ano passado assinou com a agência IMG models, a mesma de Gigi Hadid e Joan Smalls.

"Beleza é para mulheres de todas as idades, e eu mal posso esperar para levar vocês nesta jornada", escreveu ela no Instagram.