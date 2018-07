Modelo da Victoria's Secret estrela clipe alternativo

A modelo brasileira Flavia Lucini é a estrela do clipe 'She Was Weird', de Peter Yorn Foto: Reprodução

Flavia Lucini, modelo paraense que desfila para a grife de lingerie Victoria's Secret, é a estrela e idealizadora do clipe "She Was Weird" do músico americano Pete Yorn, que foi gravado em quatro horas com um um iPhone.

Em setembro, Yorn lançou um concurso convocando os fãs a criarem uma interpretação artística de sua música - o único critério era que o vídeo deveria ser gravado de um celular. "Quando soube do concurso do vídeo de Pete Yorn, liguei imediatamente para o meu amigo e parceiro de arte, Rogério Mesquita, fotógrafo e cineasta", disse Flavia, que se inspirou na estética do deus hindu Vishnu misturado com a peça Carmen.

"A entrada de Flávia Lucini nos inspirou com sua interpretação original e colorida. Nós achamos que ela realmente capturou o espírito da música e só poderia ser a vencedora para compartilhar isso com todos" declarou Pete Yorn! Dá o play!