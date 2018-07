Modelo com problema raro de pele faz sucesso no Instagram

Sara Geurts é portadora da síndrome de Ehlers-Danlos Foto: Instagram.com/@sarageurts

A modelo norte-americana Sara Geurts está fazendo sucesso na internet justamente por não se encaixar nos padrões de beleza. A jovem de 26 é anos é portadora da síndrome de Ehlers-Danlos, ou síndrome da Cutis Elástica, que afeta os tecidos corporais e diminui a produção de colágeno, fazendo com que a pele fique frágil, enrugada e com aparência envelhecida.

Sara passou por um longo processo de aceitação até estar feliz com sua imagem corporal e querer ser um exemplo para os outros. "Estamos na geração das modelos albinas. Temos modelos retintas, outras com vitiligo. Temos também modelos plus-size. E isso é fabuloso", disse ao jornal britânico The Sun. "Mas ainda estão faltando pessoas com doenças nos comerciais."

Sara estrela as páginas da edição de Setembro da revista norte-americana Volition, que celebra a confiança eu sua própria pele. "Eu diria que minha maior insegurança é minha pele, mas, conforme fui ficando mais velha, quis me mostrar mais e mais. Estou em minha fase mais confiante", disse ela.