'É o sonho de todas', diz Bárbara Fialho sobre estar no casting da Victoria's Secret

Barbara Fialho posta foto após a prova de looks da Victoria's Secret Foto: Instagram/ @barbarafialho1

Barbara Fialho é uma das grandes modelos brasileiras que fez carreira internacional. A top foi chamada recentemente para participar de seu sexto desfile da Victoria's Secret. Ela conta que foi maravilhoso ser chamada pela primeira vez, em 2012, mas melhor ainda é se firmar como parte do time de modelos da marca de lingerie: "Quando você consegue, é uma alegria muito grande. Ser chamada de novo é muito bom. É uma sensação de dever cumprido".

Neste domingo, 27, ela participou da primeira prova dos looks que irão ser usados no Victoria's Secret Fashion Show. E, na segunda-feira, 29, já estava em terras brasileiras, para desfilar na passarela da marca de beachwear ViX, durante a São Paulo Fashion Week. " Eu tenho o preparo físico para aguentar esta rotina, mas o psicológico pega", diz Barbara, que hoje se apresentou com Lenny Niemeyer na semana de moda brasileira. Para aguentar a pressão, a modelo aposta em meditação e em sua espiritualidade: "Eu tento ter muita fé e rezar, para manter a minha cabeça bem. É o mais importante", finaliza.