Modelo baiana é a primeira negra a vencer o 'Supermodel of the World Brasil'

A baiana Ana Flavia Santos, 20 anos, é a primeira negra a vencer o concurso da Ford Models Foto: Divulgação/Ford Models/Andre Arthur

A baiana Ana Flavia Santos, 20 anos, venceu um dos principais concursos da indústria da moda o 'Supermodel of the World Brasil' 2016. A premiação ocorreu no último sábado, 10, em São Paulo.

A atriz Taís Araújo, que recentemente foi eleita a mulher do ano, celebrou a conquista da modelo negra, nesta quarta-feira, 14, e o post em sua rede social já têm mais de 43 mil likes e centenas de comentários elogiando a beleza da modelo Ana Flavia.

Senhoras e senhores, com vocês, Ana Flávia, a primeira mulher negra a vencer o concurso Ford Models Brasil, depois de 34 edições. Uma foto publicada por Tais Araújo (@taisdeverdade) em Dez 14, 2016 às 1:57 PST

O concurso da Ford Models Brasil já revelou modelos de beleza internacionalmente reconhecida como Adriana Lima, que é 'angel' da Victoria's Secret, e Camila Queiroz, que interpretou a Angel na novela global vencedora do Emmy Latino 'Verdades Secretas'. As atuais apresentadoras de televisão Isabella Fiorentino e Mariana Weickert também têm o concurso no currículo.

Na categoria masculina, o vencedor desta edição foi o carioca Gustavo Foly, 16 anos. Evandro Soldati está entre os homens que foram destaque do concurso. Entre os trabalhos dele estão a participação no clipe Alejandro, de Lady Gaga; desfiles para Roberto Cavalli, Versace, Dolce & Gabbana, Michael Kors; e fotos de campanhas para grifes como Giorgio Armani, Louis Vuitton, Dolce & Gabbana, Valentino, Calvin Klein e Lacoste.