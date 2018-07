Modelo acredita que pode 'conquistar o mundo' sem usar salto

Karlie Kloss não usa salto alto. Foto: REUTERS/Danny Moloshok

Karlie Kloss afirmou que pode 'conquistar o mundo' com flats. Ela deixou de usar salto alto porque não quer parecer ainda mais alta - a modelo mede 1,85 cm.

"Sinto como se pudesse mudar o mundo com sapatilhas. Eu acho que pareceria uma louca se andasse por Nova York com saltos, sendo que sou muito alta", conta. "E mais: eu ainda uso o metrô, então eu chamaria ainda mais a atenção. Eu amo ser superalta porque consigo usar sapatos baixos no tapete vermelho".

Em conversa com a revista 'People' sobre o seu estilo, ela contou que tem cerca de 50 pares de tênis e que demorou para descobrir quais eram as peças que lhe caiam bem. "Descobrir o que combinava com o meu corpo foi um desafio, especialmente por causa do meu peso. Mas agora uso isso ao meu favor."

Ícone das passarelas, Karlie começou na moda fotografando campanhas para marcas luxuosas, como Yves Saint Laurent, Elie Saab e Sonia Rykiel.